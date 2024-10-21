FETÖ'nün ölümü sonrası yastalar! Papa'nın ayaklarına kapanıp dua istemişlerdi... Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 'Kaçak' Arif Erdem, Hakan Şükür ve 'Vatansız' Enes Kanter gündemde...

FETÖ terör örgütünün başı Fetullah Gülen öldü. Bir süredir tedavi gördüğü ifade edilen FETÖ'nün ölümü sonrası akıllara spor camiasındaki isimler geldi...

KAÇAK ARİF ERDEM!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve tüm mal varlığına el koyulan Arif Erdem, ülkemizden kaçarak Yunanistan'a sığınmıştı. Fetullah Gülen ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Arif Erdem, FETÖ'nün ölümü sonrası akıllara ilk gelen isimlerden...

FETÖ'NÜN ADAMI HAKAN ŞÜKÜR

FETÖ'nün futbol yapılanmasındaki en önemli ayaklarından biri olan Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye kaçmıştı.

VATANSIZ ENES KANTER

Kariyerine NBA'de devam eden basketbolcu Enes Kanter, Türkiye'yi reddedip terörist başı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olduğu ifade etmişti. Bu ifadelerinin ardından kendi ailesi tarafından evlatlıktan reddedilip tıpkı vatansız kaldığı gibi ailesiz kalmıştı.

DİZ ÇÖKÜP YALVARMIŞTI!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Türkiye'yi Papa'ya şikayet edip, "Size Gülen'in selamını getirdim. Lütfen ülkem için dua edin." deme gafletinde bulunmuştu.