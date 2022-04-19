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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

19.04.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan G.Ö, Ö.F.K, S.A, D.K, H.Y, R.C. ve V.D'yi yakaladı.

FETÖ zanlıları gözaltına alındı.

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