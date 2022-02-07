FETÖ şüphelisi eski polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan eski polis gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç polis S.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.



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