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FETÖ’den gözaltına alınan kadın adliyede

SAMSUN HABERLERİ  | 17.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kadın adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pazartesi sabahı operasyon düzenledi.

FETÖ’den gözaltına alınan kadın adliyede

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kadın adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pazartesi sabahı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bilgisayar programcılığı öğrencisi olduğu öğrenilen E.A. adlı kadın gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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