YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. FETÖ'den yargılanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Sezer'in 15 yıla kadar hapsi istendi

FETÖ'den yargılanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Sezer'in 15 yıla kadar hapsi istendi

24.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'den yargılanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Sezer'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanmasına başlanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sezer ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan Sezer, örgüt mensuplarınca hazırlanan listede B5 kategorisinde sınıflandırıldığını, söz konusu sınıflandırmanın neye göre yapıldığını bilmediğini belirtti.

Örgüt mensubiyetine dair somut bir delilin bulunmadığını söyleyen Sezer, kendisine zarar vermek isteyenlerin komplosuna maruz kaldığını ileri sürdü.

Yaklaşık 35 yıl görev yaptıktan sonra 2015'te emekliye sevk edildiğini anlatan Sezer, Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılması kararları sonrası Güvenpark'ta yapılan eylemlere kendi rızasıyla katıldığını ve yasal zeminde hakkını aradığını söyledi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri de kabul etmediğini belirten Sezer, "35 yılın sonunda örgüt üyeliği ile suçlanmam çok ağır." diye konuştu.

Sezer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Esas hakkındaki mütalaa açıklandı

Savunmanın ardından görüşü sorulan savcılık makamı, dosya kapsamında toplanmasını istediği başka delil olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.

Mütalaada, sanık Sezer'in, ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt mensuplarınca hazırlanan listede, "FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri"ni temsil ettiği belirtilen B5 olarak nitelendirildiğinin tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Mütalaada, "örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık arz ettiği" belirtilen Sezer'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı, savunma için süre verilmesini talep etti.

Daha sonra mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, savunma için süre verilmesi talebinin kabul edildiğini, bu aşamada sanığın tutukluluk halinin de devamının kararlaştırıldığını bildirdi.

Davanın görülmesine 7 Nisan'da devam edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
fetö

Ankara Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
13:07
İkindi
16:10
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Akar Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Gümüş Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Gordion Eczanesi
Cankaya
Akyurt Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım: "Elektrik iletim hattı, geçen yıl 71 bin 98 kilometreye ulaştı"

TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım: "Elektrik iletim hattı, geçen yıl 71 bin 98 kilometreye ulaştı"

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere Mehmetçik yardım eli uzattı

Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere Mehmetçik yardım eli uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay il kongrelerine canlı bağlandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay il kongrelerine canlı bağlandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay il kongrelerine canlı bağlandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay il kongrelerine canlı bağlandı:

Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında uyuşturucu, kaçak sigara ile tüfek ele geçirildi

Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında uyuşturucu, kaçak sigara ile tüfek ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.