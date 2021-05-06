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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Antalya merkezli operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

06.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Antalya merkezli operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 27 Nisan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri savcılık talimatıyla salıverildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö antalya

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