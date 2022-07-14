FETÖ'nün askeri okul yapılanması "ankesör" ile deşifre oldu

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları yöntemine yönelik soruşturmalarda bugüne kadar 4 bin 470 askeri okul öğrencisi belirlenirken bunlardan 878'si tutuklandı.

Kamu kurumlarında ve sosyal yaşamda 40 yılı aşan süredir değişik stratejilerle örgütlenen FETÖ/PDY, 2012'den itibaren devlet egemenliğini ele geçirmek için açıktan eylem ve faaliyetlerde bulunmaya başladı.

Özellikle 17-25 Aralık 2013 süreci ve sonrasında giriştiği eylemlerle hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüslerde bulunan FETÖ, 15 Temmuz 2016'da TSK içerisinde "hücrelerini" harekete geçirerek darbeye kalkıştı.

AA muhabiri, terör örgütü FETÖ'nün askeri okullara öğrencilerin nasıl seçildiğini, onlarla ankesör üzerinden nasıl iletişim kurulduğunu derledi.

Örgütlenmede gizliliğe büyük önem veren terörist yapının şifreli haberleşme uygulaması ByLock'tan sonra ankesör ile haberleştiği, askeri okullardaki sempatizanlarıyla sabit hatlarla konuştuğu tespit edildi.

- Kripto asker üyeler "ankesör" sistemi ile ortaya çıktı

FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmaların derinleştirilmesiyle örgütün TSK'daki mensuplarıyla ankesör ve sabit kontörlü hat ile iletişim kurduğu anlaşıldı. "Ankesör" sisteminin deşifre edilmesi, örgütün kripto askerlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadı.

Darbeden bir yıl sonra Tekirdağ merkezli yürütülen ve 15 şüphelinin gözaltına alınmasıyla başlayan ankesör operasyonları, daha sonra diğer illere yayıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda kripto asker ve mahrem imam yakalandı.

İtirafçı askerlerin ifadeleri doğrultusunda yeni soruşturmalar başlatıldı ve bu yöndeki birçok soruşturma devam ediyor.

- Askeri okula kimlerin yerleştirileceğini "doktor" belirliyor

Örgün üyelerinin ankesörle nasıl haberleştiği Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan veri havuzu sayesinde tespit edildi. Şüpheliler askeri okula girmeden önce terör örgütünün "doktor" tabir edilen ve mahrem yapıya sempatizanlardan eleman temin eden yöneticilerince seçiliyor ve askeri okullar için hazırlanıyorlardı.

Daha sonra sabit hat ile askerlerin özlük bilgileri, görev yerleri, memleketleri, askeri okula girmeden önceki eğitim yerleri bilgilerini içerir "evsaf" kartları, ilgili kuvvet komutanlıklarından temin edildiği öğrenildi.

Devamında ise Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 19 Aralık 2019 tarihli kararı doğrultusunda sabit hatların aranma tarihi itibarıyla bulunduğu yerlerin şüphelinin askeri okula girmeden önce mahrem yapıya hazırlandığı yer, askeri okulunun bulunduğu şehir veya mezun olduktan sonra görevli olduğu kentler ile buralara yakın yerlerle uyumlu olup olmadığı karşılaştırıldı.

Aranma şekli, süresi, sıklığı, periyodik olup olmadığı, başka bir askerle veya terör örgütünün sivil imamlarının kendi aralarında irtibat amacıyla kullanıldığı gerçeği üzerinde duruldu.

Askeri üyenin terör örgütü irtibatı bulunan sivil şahıs tarafından ardışık aranıp aranmadığı veya arama öncesinde-sonrasında ilgisiz aranma bulunup bulunmadığı araştırıldı.

Örgüt üyelerinin ankesör kullanırken her türlü olasılığı düşündükleri de tespit edildi. Kontörlü/ankesörlü hatlardaki "redial" son arama tuşu özelliğinden dolayı aramayı yapan sivil imamın, kimi aradığının ortaya çıkmaması için ilgisiz banka ya da 811'li numaraları araması örgüt mensuplarının tespitinde kriter olarak göz önünde bulunduruldu.

Mahrem imamların örgüt mensubu askerlerin cep telefonunu şifreli kaydettikleri yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Sabit hat irtibatı bulunan askerlerin adına kayıtlı hatların HTS içeriklerinin teminiyle tüm örgütün gizli haberleşme yöntemi de ifşa oldu.

Ortaya çıkan tabloda sabit hat aranmalarının tesadüfi gerçekleşme ihtimalinin bulunmamasından hareketle TSK içerisine sızdırılan örgüt mensubu askerler için operasyon başlatıldı.

- Bugüne kadar 4 bin 470 askeri okul öğrencisi deşifre edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre askeri okul öğrencileriyle ilgili yapılan "ankesör" soruşturmalarında, bugüne kadar 4 bin 470 askeri okul öğrencisi deşifre edildi.

Bunun üzerine yapılan operasyonlarda 4 bin 47 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Yakalanan bu kişilerden 878'si tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerden 2 bin 267'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken 902 kişi de serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında örgütsel amaçlı ankesör ve sabit hatları kullandığı belirlenen 423 askeri okul öğrencisi ise firari olarak aranıyor.

Bu arada, deşifre edilerek haklarında işlem yapılan şüphelilerden 2 bin 104'ünün de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak çeşitli itiraflarda bulundukları öğrenildi.

