YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

14.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adli kontrol tedbiri uygulanan E.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.T'nin ifadelerine yer verildi.

E.Ş. ile örgüt evindeki sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren tanık E.T, "Evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Sanık, örgüt içinde 'ev ablalığı' görevini yapıyor, evle ilgili tüm işleri yürütüyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, E.Ş'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütün düzenlediği yurt dışı gezisine katıldığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği, FETÖ'nün kullandığı gizli haberleşme programlarından "Coco"yu telefonuna yüklediği, örgütsel yazışmalarda adının geçtiği ve "ev ablası" olarak FETÖ'ye ait evlerin ihtiyaçlarını sağladığı anlatılan iddianamede, E.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski başkan yardımcısı Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulunduBodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulundu
Hierapolis kazılarına 1 milyar TL destekHierapolis kazılarına 1 milyar TL destek
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana dava iddianame

Adana Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:28
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:55

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Ayten eczanesi
Karatas
Burda eczanesi
Seyhan
Esra eczanesi
Saricam
Deva eczanesi
Saimbeyli
Gökçe eczanesi
Seyhan
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Soydan eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.