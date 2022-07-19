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FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı

19.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan Ankara ve Adana'da 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları, gaybubet evlerinde saklanan örgüt mensuplarının, istinaf veya Yargıtay aşamasında cezaları kesinleşmiş örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağladıkları bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'daki hücre evlerinde saklanan 13 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ünün cezalarının kesinleştiği belirlendi. Yakalananlardan 2'sinin mahrem yapılanmada yer aldıkları, 4'ünün, "emniyet ve askeri mahrem yapılanmada yönetici", diğer 7'sinin sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına dair haklarında beyan ve deliller bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasında, ihraç edilen bir TRT çalışanı, bir üsteğmen, bir komiser, bir polis memuru, bir de astsubay bulunduğu bildirildi.

FETÖ'ye yönelik aynı operasyonda ayrıca Adana'da faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 ihraç emniyet personeli de Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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