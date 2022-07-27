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FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında Yargıtay'ın bozmasının ardından 1 sanığa tahliye

27.07.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında Yargıtay'ın bozmasının ardından 1 sanığa tahliye

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'e yönelik davada, yerel mahkemece verilen hükmün Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Emre Nakıboğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın 5 sanık yönünden verilen kararları bozmasının ardından yeniden yargılanmasına ilişkin tensip zaptı hazırladı.

Zabıtta Taner Nakıboğlu'nun tutukluğunun devamına hükmeden heyet, sanıklardan Emre Nakıboğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Haklarında verilen hükümler bozulan 5 sanık, 21 Eylül'de tekrar hakim karşısına geçecek.

- Yargıtay kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Taner Nakıboğlu hakkındaki hükmü bozarak, eylemin "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen Cahit Nakıboğlu ile 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Emre Nakıboğlu hakkındaki kararları da bozan ceza dairesi, bu sanıkların önceki aşamalarda örgüte dair verdikleri ifadeleri göz önünde bulundurularak, verilen cezaların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.

Yerel mahkemece, 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Emre Özkaya ile Mesut Çeven'in "muvazaalı arsa devirleri yaptıklarının" anlaşıldığı, bu eylemin de "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Daire, 5 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı ile 42 şirketin müsaderesine ilişkin kararı onamıştı.

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