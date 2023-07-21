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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul bölge imamı" yakalandı

21.07.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan M.G'nin, sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz ve firari sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanarak 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlendi.

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul bölge imamı" yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan M.G'nin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge imamı" olarak faaliyette bulunan M.G, Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

6 yıldır firari olan M.G'nin yakalanmamak için farklı kişiler adına kayıtlı ikametlerde saklandığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/492 sayılı kararına istinaden "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan K. ismini kullandığı tespit edildi.

M.G'nin, FETÖ'ye müzahir Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu ve KHK ile kapatılan FETÖ'ye müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi.

ADİL ÖKSÜZ İLE ÇOK SAYIDA İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

2010'da KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu belirlenen M.G'nin, sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz ve firari sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanarak 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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