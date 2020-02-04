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FETÖ'nün "Tokat il yapılanması"nda 16 şüpheliye gözaltı kararı

TOKAT HABERLERİ  | 04.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "Tokat il yapılanması"nda 16 şüpheliye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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FETÖ Gözaltı Şüpheli Tokat

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

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Merkez
Karşıyaka Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Erbaa
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