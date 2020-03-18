YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3’ü tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına 9 Mart-15 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.Operasyon kapsamında dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu’ kapsamında toplam 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına 9 Mart-15 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Operasyon kapsamında dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.
‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu’ kapsamında toplam 4 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 3’ü, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Antalya Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:14
Yatsı
20:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Berkay Eczanesi
Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Tola Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı

Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.