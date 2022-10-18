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FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı

18.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Adana'da 35 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Adana'da çok sayıda adreste arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında kentte 5'i kadın 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, bir kısmı döviz cinsinden para ile altın ve örgütsel materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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