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FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Ardahan'da 3 zanlı yakalandı

18.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Ardahan'da 3 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Ardahan'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Ardahan'da bazı adreslerde arama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlının işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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