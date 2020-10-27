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Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo malzemeleri neler? Fettucine Alfredo tarifi nedir?

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.10.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo malzemeleri neler? Fettucine Alfredo tarifi nedir?

Gelinim Mutfakta programının bugünkü bölümünde yarışmacıların yapması gereken yemek Fettucine Alfredo oldu. Programın sıkı takipçisi olan televizyon izleyicileri tarafından da Fettucine Alfredo tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo malzemeleri neler? İşte detaylar…

Fettucine Alfredo yapımı Gelinim Mutfakta yarışmasıyla televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Oldukça lezzetli bir makarna çeşidi olan bu yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar, en başarılı tabağı çıkarmak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Şimdi, televizyon seyircileri tarafından Fettucine Alfredo tarifi araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

FETTUCINE ALFREDO MALZEMELERİ

  • 1 paket fettucine makarna
  • 1 kutu krema
  • Yarım tavuk göğsü
  • 5-6 tane mantar
  • 5 diş sarımsak
  • 6 çorba kaşığı kadar sıvı yağ
  • 2 tatlı kaşığı kadar kuru fesleğen
  • 1 tatlı kaşığı kadar nane
  • Yarım çay kaşığı kadar karabiber
  • 1 çay kaşığı kadar kekik
  • Bir tutam maydanoz
  • 1 çay bardağı kadar parmesan peyniri
  • 1 tatlı kaşığı kadar tuz

FETTUCINE ALFREDO NASIL YAPILIR?

Fettucine Alfredo yapımı aslında krema, tavuk ve mantar ile lezzetlendirilen bir makarna olarak geçiyor. Fettucine makarnanın kesimine verilen isim olurken krema ve tavuklu bölüm ise Alfredo kısmını oluşturuyor. Makarna ve sos birbirine özellikle çok yakıştığı için birlikte hazırlanarak servis ediliyor. Fettucini Alfredo hazırlanırken ilk olarak makarna ambalajında belirtildiği şekilde haşlanıyor.

Bir diğer yandan sarımsaklar ince ince doğranıyor ve zeytinyağında soteleniyor. Aynı şekilde mantarlar da eklenip sotelenmeye başlanıyor. Mantarlar suyunu salıp yeniden çektikten sonra jülyen şekilde doğranmış olan tavuklar ekleniyor. Tavuklar piştikten sonra ise krema ilave ediliyor ve kremayla birlikte 3 dakika boyunca kaynatılıyor.

Yeterince kaynadıktan sonra içine parmesan (tercihe göre eski kaşar da konulabilir) ekleniyor. Baharatlar da ilave edildikten sonra hiç bekletilmeden pişmiş olan makarnanın içine ekleniyor. Makarnanın tamamına sos temas edene kadar karıştırılıp servis ediliyor.

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