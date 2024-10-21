MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fetullah Gülen öldü, Gülben Ergen Defne Joy'u anarak Gökçek'in o paylaşımını hatırlattı

Fetullah Gülen öldü, Gülben Ergen Defne Joy'u anarak Gökçek'in o paylaşımını hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.10.2024 12:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün kurucusu ve elebaşı Fetullah Gülen öldü. Sosyal medyada Gülen'in ardından "Cehennem ateşin bol olsun" yorumları yağarken Gülben Erken bomba bir paylaşımda bulundu. Gülben Ergen Melih Gökçek'in bir paylaşımını hatırlattı.

Fetullah Gülen öldü, Gülben Ergen Defne Joy'u anarak Gökçek'in o paylaşımını hatırlattı

Hain terör örgütü FETÖ'nün kurucusu Fetullah Gülen öldü. Türkiye'de 1 numaralı gündem olan terörist Gülen'in ölümü sosyal medyada da konuşuluyor.

Fetullah Gülen'in ölümünün ardından akla Defne Joy Foster geldi. Son dönemde gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen bir paylaşım yaptı.

Gülben Ergen Defne Joy'u anımsayarak Melih Gökçek'in geçmişte Fetullah Gülen için attığı tweet'i hatırlattı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Defne Joy Foster, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e "FETÖ" lakabıyla seslenen ilk kişiydi ve zamanında Melih Gökçek'ten bu konuda tepki kalmıştı.

Gökçek o dönem Defne Joy'a "Terbiyeni takın, Gülen'e Fetö diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" demişti.

Ekran görüntüsü 2024-10-21 121157

Gülben Ergen de sosyal medyadan bu yazışmayı hatırlatarak gündem oldu. Ergen'in paylaşımına beğeni yağarken pek çok defa da RT aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Gülben Ergen Fetullah Gülen
En Çok Okunan Haberler
FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

Karanlık kurul üyesi ve hainin ev arkadaşıydı! '10 milyon TL' detayı

Karanlık kurul üyesi ve hainin ev arkadaşıydı! '10 milyon TL' detayı

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.