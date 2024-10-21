Fetullah Gülen öldü, Gülben Ergen Defne Joy'u anarak Gökçek'in o paylaşımını hatırlattı

Hain terör örgütü FETÖ'nün kurucusu Fetullah Gülen öldü. Türkiye'de 1 numaralı gündem olan terörist Gülen'in ölümü sosyal medyada da konuşuluyor.

Fetullah Gülen'in ölümünün ardından akla Defne Joy Foster geldi. Son dönemde gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen bir paylaşım yaptı.

Gülben Ergen Defne Joy'u anımsayarak Melih Gökçek'in geçmişte Fetullah Gülen için attığı tweet'i hatırlattı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Defne Joy Foster, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e "FETÖ" lakabıyla seslenen ilk kişiydi ve zamanında Melih Gökçek'ten bu konuda tepki kalmıştı.

Gökçek o dönem Defne Joy'a "Terbiyeni takın, Gülen'e Fetö diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" demişti.

Gülben Ergen de sosyal medyadan bu yazışmayı hatırlatarak gündem oldu. Ergen'in paylaşımına beğeni yağarken pek çok defa da RT aldı.