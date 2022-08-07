FEV Türkiye’ye "En Fazla İstihdam Sağlayan Teknoloji Şirketleri" ödülü

İSTANBUL (AA) - Mühendislik firması FEV Türkiye'ye, "Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödülleri" kapsamında "En Fazla İstihdam Sağlayan Teknoloji Şirketleri" ödülü verildi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin inovasyon kültürüne katkılar sağlayan FEV Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Bilişim Vadisi'nde alanında fark yaratan ve hızlı büyüyen AR-GE mühendislik firması olarak öne çıkıyor.

FEV Türkiye, Kocaeli'de istihdama sağladığı katkı sayesinde, Bilişim Vadisi kampüsünde gerçekleştirilen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde "En Fazla İstihdam Sağlayan Teknoloji Şirketleri" ödülüne layık görüldü. FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kurulduğu günden bu yana global projelerle otomotiv sektöründe mühendislik kabiliyet merkezi olmasıyla dikkati çeken FEV Türkiye, ülke istihdamına farklı lokasyonlarda bulunan teknoloji merkezleri ile katkı sağlıyor. Birçok üniversite ile çeşitli iş birlikleri yürüten FEV Türkiye, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirirken, Bilişim Vadisi iş birliği ile düzenlediği FEV INN Üniversitelerarası Araç Takımları İnovasyon Yarışması ile inovasyonu odak noktası haline getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bu anlamlı ödül için şükranlarını sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin mobilite inovasyon mutfağı olarak, ülkemize katma değer yaratan işler üretmeye, özetle daha iyi (güvenli, verimli, ekonomik, rahat, eğlenceli) ve sürdürülebilir mobilite çözümleri geliştirme amacıyla istihdamı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

