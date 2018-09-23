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Feyenoord 1 - 0 Utrecht özet izle, Robin van Persie gol izle

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord evinde Robin van Persie'nin golüyle Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.

Feyenoord 1 - 0 Utrecht özet izle, Robin van Persie gol izle

Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.

Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı. Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyenoord - Utrecht robin van persie

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