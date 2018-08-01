Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

Hollanda devi Feyenoord, yeni sezonda takım kaptanlarının Robin van Persie olacağını duyurdu. Robin van Persie geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödemeden transfer edilmişti.

Futbol kariyerine Feyenoord'da başlayan Robin van Persie, 15 Temmuz 2015'te Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek büyük umutlarla getirilmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Kaptanlığın kendisine verilmesiyle ilgili konuşan Van Persie, "Altyapısından yetiştiğim kulübün kaptanlığına getirilmek benim için büyük bir onur" dedi.



