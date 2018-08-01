SPOR

Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Feyenoord, yeni sezonda takım kaptanlarının Robin van Persie olacağını duyurdu. Feyenoord, Van Persie'yi Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

Hollanda devi Feyenoord, yeni sezonda takım kaptanlarının Robin van Persie olacağını duyurdu. Robin van Persie geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödemeden transfer edilmişti.

Futbol kariyerine Feyenoord'da başlayan Robin van Persie, 15 Temmuz 2015'te Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek büyük umutlarla getirilmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

Robin van Persie

Kaptanlığın kendisine verilmesiyle ilgili konuşan Van Persie, "Altyapısından yetiştiğim kulübün kaptanlığına getirilmek benim için büyük bir onur" dedi.

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? (maç özetleri izle)Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? (maç özetleri izle)
Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptıZlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robin van persie feyenoord Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti

Galatasaray, 2000 doğumlu Mirza Cihan'ı transfer etti

Emre Akbaba için Fenerbahçe de devreye girdi

Emre Akbaba için Fenerbahçe de devreye girdi

Everton, Badou Ndiaye'yi istiyor!

Everton, Badou Ndiaye'yi istiyor!

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o kampı terk etti

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o kampı terk etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

Feyenoord'da kaptan Robin van Persie

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? (maç özetleri izle)

Uluslararası Şampiyonlar Kupası 2018: Bugün hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? (maç özetleri izle)

Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok

Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Borussia Dortmund'u yendi

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Borussia Dortmund'u yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.