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Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesinin favorisini açıkladılar! Herkesi şaşırttılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi eşleşmenin iddaa oranları açıklanırken Hollanda ekibi favori olarak gösterildi. İşte detaylar...

Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesinin favorisini açıkladılar! Herkesi şaşırttılar...
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın favorisi açıklandı.

FEYENOORD FAVORİ

Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesinin favorisini açıkladılar! Herkesi şaşırttılar... 1

Açıklanan iddaa oranlarına göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor. Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.97 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.48 oranla değerlendirildi.

Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.89 oran belirlendi.

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