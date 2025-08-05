Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesinin favorisini açıkladılar! Herkesi şaşırttılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın favorisi açıklandı.
Açıklanan iddaa oranlarına göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor. Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.97 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.48 oranla değerlendirildi.
Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.89 oran belirlendi.
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