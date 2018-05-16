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Feyenoord Jeremain Lens için harekete geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Feyenoord'un 31 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor...

Feyenoord Jeremain Lens için harekete geçti

Kartal'da sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Jeremain Lens'le ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia geldi... Gazete ve internet siteleri, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna Feyenoord'un talip olduğunu yazdı. Haberde, Lens'in ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği de vurgulandı. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
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