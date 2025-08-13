Feyenoord maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber... En az 3-4 ay yok!

Fenerbahçe'nin 5-2 mağlup ettiği Feyenoord maçının ardından Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi.

Feyenoord ile oynanan maçta omuzundan sakatlık yaşayan Mert Müldür, ameliyat olabilir ve 3-4 ay sahalardan uzak kalabilir.

AMELİYAT OLURSA 3-4 AY YOK!

Fenerbahçe sağlık ekibi, Mert Müldür için karar aşamasında. Milli futbolcunun ya omzundaki sakatlık tedavi edilecek ya da ameliyat olacak. Mert Müldür, ameliyat olursa 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

26 yaşındaki futbolcu, ameliyat olmazsa tedavi yapılacak ve bu şekilde sezona devam edecek.