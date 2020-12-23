SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun

Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.12.2020 11:17 | Son Güncelleme

Hollanda Eredivisie takımı Feyenoord, golcü transferi için harekete geçti.

Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun

Hollanda Ligi Eredivise ekibi Feyenoord'da ocak ayı transfer sezonu için çalışmalar başladı.

Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor. Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

Haberde Cenk Tosun'u isteyen kulüpler arasında yine İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da olduğu belirtildi. Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.

(SPORX)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
F.Bahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşımF.Bahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu
Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu
Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı
Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı
Diagne'den şok hareket!
Diagne'den şok hareket!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
Galatasaray'dan farklı tarife!
Galatasaray'dan farklı tarife!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Maradona'nın son görüntüleri yürek burktu...
Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
F.Bahçe'nin yenildiği maç sonrası paylaşım
El-Reyyan'ın yeni hocası Laurent Blanc
El-Reyyan'ın yeni hocası Laurent Blanc
Pele'den Messi'ye tebrik mesajı
Pele'den Messi'ye tebrik mesajı
2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.