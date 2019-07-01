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Feyza Aktan Özcan Deniz'den boşandıktan sonra soyadını değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz ile boşanan Feyza Aktan boşanmanın ardından sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi.

Feyza Aktan Özcan Deniz'den boşandıktan sonra soyadını değiştirdi

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi 15 aylık eşi Feyza Aktan'dan geçtiğimiz hafta boşandı. Feyza Aktan, duruşmadan günler önce Instagram sayfasında "Hayat arkadaşım... Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep başının üzeri oldu... Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin..." mesajını paylaşmıştı.

Feyza Aktan, ayrılık sonrası vakit kaybetmeden sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirdi.

Eski eşini takibe devam eden Feyza Deniz, fotoğrafları ise silmeye kıyamadı...


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