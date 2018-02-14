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Fi Çi 2. sezon 9. bölümden yeni sahne yayınlandı! 'Eğer o kırmızı tüyü takmasan...'

Fİ HABERLERİ  | 14.02.2018 23:19 | Son Güncelleme

Fi dizisi 2. sezon Çi'nin merakla beklenen 9. bölümünden ilk sahneler yayınlandı. Finale sadece iki bölüm kalan Fi'de bu hafta Can Manay ve Duru yüzleşmesi yaşanacak. Fi Çi'nin 9. yeni bölüm ön izlemesinde Can Manay, Duru'ya sesleniyor ve 'Sen kırmızı tüyü takmasan peşine düşmezdim. Sevilmeye ihtiyacım vardı' diyor.

Fi Çi 2. sezon 9. bölümden yeni sahne yayınlandı! 'Eğer o kırmızı tüyü takmasan...'

Fi Çi 9. yeni bölümden yeni bir sahne yayınlandı. Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın yer aldığı Fi'nin 9. yen bölümü 16 Şubat Cuma akşamı Puhu TV'de yayınlanacak.

Can Duru’ya yanı başında sesleniyor: Gitmene izin vermedim çünkü seni o bahçede dans ederken ilk gördüğüm anda anladım biz birbirimize aidiz. Sen de bana kendini gösterdin. Kendini bana gösterdin. Ben de aynısını istedim. O kırmızı tüyü sana gönderdim emin olmak istedim eğer o tüyü takmasan peşine düşmezdim.

Özge herkes yalanlara inanırken sen içindeki sesi dinledin! Geri sayım başladı demiştim sıra sende sıra Can Manay'sa bu hikayeyi bitir artık! Ben sadece sevilmek istedim!

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