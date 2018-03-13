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Fi dizisinin Show TV macerası başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2018 01:54 | Son Güncelleme

Puhu TV'de iki sezon yayınlandıktan sonra final yapan fenomen dizi Fi'nin Show TV macerası başlıyor. Fi dizisi iki sezonuyla Show TV ekranlarında yayınlanacak.

Fi dizisinin Show TV macerası başlıyor!

Yapımını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, Azra Kohen'in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in senaryolaştırdığı Fi, Show TV'de ekrana gelecek.

Türkiye'de dizi sektörünün dinamiklerini değiştiren, dizi yapımı ve yayını konusunda yeni bir çağın öncüsü olan dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"KİM OLACAĞINI SEÇEBİLİRSİN YA DA EN AZINDAN KİM OLMAYACAĞINI!"
Yakında Show TV'de yayınlanacak Fİ'nin ekrana gelen tanıtımında ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay (Ozan Güven), genç balerin Duru'nun (Serenay Sarıkaya) güzelliği karşısında büyüleniyor. Müzisyen Deniz'in (Mehmet Günsür) sevgilisi Duru'ya destek olduğu tanıtımda, Can Manay'ın Duru'ya "Kim olacağını seçebilirsin ya da en azından kim olmayacağını!" sözleri dikkat çekiyor.

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki sonunda dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi Fİ, Show TV'de!

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