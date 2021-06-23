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Fiat Egea Cross, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi

23.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat Egea Cross, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi

İSTANBUL (AA) - Fiat Egea Cross, "Türkiye'de Yılın Otomobili" unvanını elde etti.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Gazetecileri Derneğince (OGD) bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'nda OGD üyesi 76 gazetecinin oylaması ile ilk turda 27 aday otomobil arasından 7 finalist belirlendi. İkinci tur oylama sonucu 3 bin 290 puan elde eden Egea Cross, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi.

Törende ödülü Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık'tan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti:

"Markamızın otomobil pazarındaki varlığına güç katan Egea, ilk lansmanından bu yana 5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olurken, geçtiğimiz yılın sonunda model ailesi yenilendi ve aileye dördüncü gövde olan Crossover sınıfındaki temsilcimiz Egea Cross eklendi.

Otomotiv Gazetecileri Derneğinin kıymetli üyeleri, Egea Cross'u 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçerek bizleri gururlandırdılar. Bu anlamlı ödülü; Fiat markası, ekip arkadaşlarım ve Egea Cross'un üretiminde ve pazara sunulmasında emeği geçen tüm Tofaş çalışanları, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz adına büyük bir mutlulukla kabul ediyorum."

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