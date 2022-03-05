Fiat’tan temassız ve kesintisiz servis hizmeti

İSTANBUL (AA) - Fiat, dijital teknolojileri etkin bir şekilde iş süreçlerine entegre ederek müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat’ın 200 bine yakın kullanıcısı bulunan ve sunduğu hizmetlerle fark yaratan uygulaması “Yol Arkadaşım” müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşımayı sürdürüyor. Teknoloji, tasarım ve konfora herkesin ulaşabilmesi için çalışan Fiat, Tofaş’ta geliştirilen ve müşterilerinin ihtiyaç duyulabilecekleri pek çok hizmeti kapsayan Fiat Yol Arkadaşım mobil uygulamasında “Temassız Servis” ve “Mobil Ödeme” işlemini kullanıma alıyor.

Fiat’ın salgın ile birlikte değişen müşteri alışkanlıklarını gözeterek devreye aldığı “Temassız Servis” süreci, kullanıcıların tüm servis işlemlerini uzaktan ve “online” takip edebilmelerine olanak tanıyor. Türkiye’deki "ilk" kapsamlı temassız hizmeti sunan uygulama ile gerçekleştirilen servis işlemlerin tamamı kesintisiz ve anlık olarak takip edilebiliyor.

Müşterilere sağlanan uçtan uca temassız hizmet, hız ve kolaylık sunarken, Fiat’ın mevcut servis süreçleri ile temassız servis süreçleri birbirine uyumlu ve entegre çalışıyor. Bu sayede dileyen müşteri istediği aşamada normal servis sürecinden, temassız servis sürecine geçiş yapabiliyor. “Temassız Servis” aynı zamanda Fiat servislerinde görev yapanların tüm servis süreçlerini pratik bir şekilde yönetmesine de imkân sağlıyor.

- Tüm aşamalar, kesintisiz ve anlık olarak takip edilebiliyor

“Temassız Servis” uygulamasında takip edilecek aşamalar; online randevu, araç kabul, yedek araç alım, araç durum takibi ve mobil ödeme işlemlerini içeriyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden araçları için gereksinim duydukları servis hizmetlerini seçiyor ve takibinde randevu alıyor. Araçlarını servise getirdikten sonra ise tüm aşamaları Yol Arkadaşım Uygulaması üzerinden, anlık olarak takip edebiliyor.

Serviste müşterinin kayıtlı bilgileri üzerinden, aracının ihtiyacına özel çözümler önerilliyor ve Hızlı Tarama (Rapid Check) ile aracın genel sağlığı kontrol ediliyor. Bu aşamaları takiben, müşteriye bilgilendirmeler de yine Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden gönderilmeye başlanıyor.

Serviste yapılması önerilen tüm işlemler Fiat Yol Arkadaşım üzerinden müşteri tarafından onaylandıktan sonra işlemlere başlanıyor. Araç servisteyken, müşteri uygulama vasıtasıyla araç üzerinde gerçekleştirilen işlemleri anlık olarak izleyebiliyor. Aracının servis işlemlerinin tamamlandığı ve hazır olduğu bilgisi de yine Fiat Yol Arkadaşım tarafından gönderilen bildirim ile müşteriye iletiliyor.

Ödeme işlemi de Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden gerçekleştirilerek süreç tamamlanıyor. Fiat Yol Arkadaşım uygulaması ile sunulan süreç vesilesiyle Fiat kullanıcıları temassız ve kesintisiz servis deneyimi yaşarken, servis çalışanları üzerindeki iş yükü azalıyor ve aynı zamanda “Kağıtsız Hizmet” dönemi ile servis süreci çevreye daha duyarlı hale geliyor.

