SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Sırbistan'a kaybettik

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Sırbistan'a kaybettik

01.08.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan'a yenildi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Sırbistan'a kaybettik

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan'a 55-51 mağlup oldu.

Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 5. müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına 28-23 geride gitti.

Üçüncü çeyreği 36-35 üstün geçen Sırbistan, salondan 55-51 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milli takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Sırbistan ise 5. galibiyetini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza dev teklifİtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza dev teklif
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Kadın Milli Takımımızdan 9-0'lık galibiyetKadın Milli Takımımızdan 9-0'lık galibiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

''Fenerbahçe'den özür dilerim''

''Fenerbahçe'den özür dilerim''

Diagne gidiyor, 10 numara geliyor

Diagne gidiyor, 10 numara geliyor

Yıldız oyuncununu sözleşmesi feshediliyor!

Yıldız oyuncununu sözleşmesi feshediliyor!

Fatih Terim'den dobra dobra açıklamalar!

Fatih Terim'den dobra dobra açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Galatasaray'da şok devam ediyor!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.