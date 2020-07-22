FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

FIBA'dan yapılan açıklamada, Macaristan'da 29-30 Ağustos'ta yeniden başlayacak 3x3 Basketbol Dünya Turu'nun, 5-6 Eylül ve 11-12 Eylül tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş’te 2 yeni turnuva ile devam edeceği duyuruldu.

Turnuvalarda, yerel ve ulusal otoriteler tarafından talep edilen tüm sağlık önlemleri ile FIBA Tıbbi Danışma Grubu tarafından geliştirilen Basketbola Geri Dönme Kılavuzu’nda yer alan tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

FIBA'nın, final dahil olmak üzere bu yıl düzenlenecek diğer etkinlikleri planladığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önüne alınarak takvim güncellemelerini tarihler yaklaştıkça açıklayacağı aktarıldı.

Daha önce, Abu Dabi, Chengdu, Meksiko, Utsunomiya, Prag, Lozan, Los Angeles ve Nanjing'de düzenlenmesi planlanan turnuvalar 2021'e ertelenmişti.

