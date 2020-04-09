FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.
1935 yılından bu yana düzenlenen ve 41. kez oynanması planan EuroBasket, tarihi boyunca ikinci kez ertelenmiş oldu. Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyen turnuva, sadece 1943 yılında Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmişti.
Öte yandan Olimpiyat Elemeleri maçlarının da 22 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.
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