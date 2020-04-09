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FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

FIBA yaptığı son dakika açıklaması ile EuroBasket 2021'in 2022 yılına ertelendiğini duyurdu. Tokyo 2021 elemeleri ise 22 Haziran ve 4 Temmuz 2021 arasında IOC'nin belirleyeceği tarihlerde oynanacak.

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi

2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

1935 yılından bu yana düzenlenen ve 41. kez oynanması planan EuroBasket, tarihi boyunca ikinci kez ertelenmiş oldu. Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyen turnuva, sadece 1943 yılında Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmişti.

OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

Öte yandan Olimpiyat Elemeleri maçlarının da 22 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.

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