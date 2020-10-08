FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de

FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.
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