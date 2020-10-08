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FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de

FIBA, erkekler ve kadınlarda fanus düzeninde oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarının Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

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