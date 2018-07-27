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FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 27.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki performansı nedeniyle Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden övgü aldı.

FIBA'dan Furkan Korkmaz'a övgü

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde performanslarıyla öne çıkan 21 yaş altındaki en iyi 21 sporcuyu belirlediği bildirildi. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın formasını giyen 21 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın da listeye 4'üncü sıradan girdiği ifade edildi.

Furkan Korkmaz, A Milli Basketbol Takımı'nın 80-66 galip geldiği Ukrayna maçında 21 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 1 asistlik performans sergilemişti. Milli basketbolcu, ay-yıldızlıların İsveç'i 77-52 mağlup ettiği karşılaşmada ise 23 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile oynamıştı.

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furkan korkmaz 2019 Dünya Kupası Elemeleri Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği NBA

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