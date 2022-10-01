SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

01.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Çin'i 83-61 yenen ABD, şampiyon oldu.

FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuva, Çin ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen ABD, devre arasına 43-33'lük skorla üstün gitti. ABD, üçüncü periyodunu 68-47 önde tamamladığı final mücadelesinden 83-61 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

Çin ise 1994'ün ardından şampiyonada ikinci kez gümüş madalya kazandı. Öte yandan üçüncülük maçında Kanada'yı 95-65 mağlup eden Avustralya, bronz madalya elde etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Takım arkadaşları yumruk yumruğa birbirine girdiSkandal! Takım arkadaşları yumruk yumruğa birbirine girdi
Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''
Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
Basketbol ust maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

İtfaiye eri helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şoke etti

İtfaiye eri helallik istedi, ev sahibi verdiği cevapla şoke etti

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''

İlginizi Çekebilir

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.