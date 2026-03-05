SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda Türkiye’nin yeri değişmedi

FIBA Dünya Kupası 2027 Elemeleri’nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması güncellenirken, Türkiye’nin yeri değişmedi.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda Türkiye’nin yeri değişmedi
Cevdet Berker İşleyen

ABD, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Amerika Elemeleri’nde ikinci tura yükselerek zirvedeki yerini korurken, Türkiye’nin 11. sırada yer aldığı ilk 11’de herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sırbistan, Fransa ve Kanada arasında yalnızca üç puandan daha az fark bulunuyor.

Bu nedenle bu takımlardan herhangi biri üçüncü pencere sonunda ilk üçe yükselme şansına sahip. Yunanistan, Karadağ karşısında aldığı galibiyet ve Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükselmesi sayesinde ilk 12’ye girmeyi başardı.

Buna karşılık Letonya, Polonya’ya karşı üst üste aldığı yenilgilerin ardından sıralamada geriledi. Yeni Zelanda, Asya Elemeleri’nde Filipinler ve Guam deplasmanlarında elde ettiği iki galibiyet sayesinde bir basamak yükselerek 24’üncü sıraya çıktı. Çin de Japonya ve Çin Taipei deplasmanlarında aynı başarıyı göstererek 26. sıraya yerleşti. Afrika Elemeleri’ndeki ilk üç maçını yenilgisiz tamamlayan Fildişi Sahili, yükselen Afrika takımları arasında en iyi konuma ulaşarak 38’inci sıraya çıktı.

Madagaskar ise ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94. sıraya çıktı. Jamaika da benzer bir durum yaşadı; Bahamalar ve Kanada’ya yenilmelerine rağmen FIBA’nın en önemli turnuvası olan Dünya Kupası Elemeleri’ne katılmaları onları 8 basamak yukarı taşıdı. Uganda ise ikinci maç gününde yenilgisiz Mali’yi (73-84) zorlamasının ardından 90. sıradan 83. sıraya yükselerek ilk 100’de en fazla yükselen üçüncü takım oldu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek'ten Osimhen için sözleşme açıklaması: O madde yok!Dursun Özbek'ten Osimhen için sözleşme açıklaması: O madde yok!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı!Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Basketbol FIBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.