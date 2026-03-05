SPOR

Herkes merak ediyordu! Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız golcü Victor Osimhen için övgü dolu sözler kullandı. Özbek, Nijeryalı oyuncunun kulüp tarihinin efsanesi Metin Oktay’dan sonra kendisini en çok heyecanlandıran santrfor olduğunu söylerken sözleşmesine dair de bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu! Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sergilediği performansla hem taraftarın hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Attığı goller ve sahadaki enerjisiyle sarı-kırmızılı ekibin hücum hattının en önemli isimlerinden biri haline gelen Nijeryalı yıldız, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

BAŞKANDAN ÖVGÜLER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Osimhen’in performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tecrübeli başkan, kulüp tarihinin efsane golcülerinden Metin Oktay ile kıyasladığı golcü oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen... Olağanüstü! Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi."

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Başkan Özbek, golcü futbolcunun sözleşme detaylarına da değindi ve oyuncunun kontratında serbest kalma maddesi bulunmadığını vurguladı. Özbek konuyla ilgili olarak, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim." sözlerini kullandı.

DEVLERİN RADARINDA

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 25 resmi maçta 17 gol ve 6 asist üreten Osimhen, hem skor katkısı hem de sahadaki yüksek temposuyla takımının hücum gücünü önemli ölçüde artırdı. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız futbolcunun, önümüzdeki dönemde de Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

