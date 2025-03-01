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FIBA erkekler dünya sıralamasında Türkiye’nin yeri değişmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 08:39
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FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Basketbol Takımı’nın 27. basamaktaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında Türkiye’nin yeri değişmedi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralaması belli oldu. FIBA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sıralamada ilk 4 sırada yer alan ülkelerin yeri değişmedi. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya üçüncü ve Fransa ise dördüncü sırada yer aldı. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri’nde İtalya ve İzlanda’ya karşı mağlubiyet alan Türkiye’nin puanı ise 437.4’den, 430.4’e düştü fakat 27. sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD 840.1 puan
2 - Sırbistan 761.1 puan
3 - Almanya 757.3 puan
4 - Fransa 753.4 puan
5 - İspanya 745.7 puan
6 - Kanada 744.9 puan
7 - Avustralya 733.1 puan
8 - Arjantin 732.5 puan
9 - Letonya 716.3 puan
10 - Litvanya 702.8 puan
11 - Slovenya 673.1 puan
12 - Brezilya 672.9 puan
13 - Yunanistan 658.8 puan
14 - İtalya 638.6 puan
15 - Porto Riko 606.9 puan
16 - Karadağ 596.6 puan
17 - Polonya 582 puan
18- Dominik Cumhuriyeti 551 puan
19 - Çekya 545.9 puan
20 - Finlandiya 538.6 puan

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Anahtar Kelimeler:
FIBA milli takım
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