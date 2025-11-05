SPOR

FIBA Europe Cup'da Aliağa kazandı! CSM Corona Brasov: 73 - Aliağa Petkimspor: 97

FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanda Romanya ekibi CSM Corona Brașov’u 97-73 mağlup etti.

FIBA Europe Cup'da Aliağa kazandı! CSM Corona Brasov: 73 - Aliağa Petkimspor: 97

Temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında deplasmanda Romanya ekibi CSM Corona Brașov’u 97-73 ile geçti.

Salon: Brasov, Popescu Colibasi

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

CSM Corona Brasov Tutu 19, Fofana 14, Johnson 13, Maciuca 7, Shephard 6, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Ghiran 1, Petica, Jurca, Nikolic

Başantrenör: Florin Nini

Aliağa Petkimspor: Franke 20, Sajus 16, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum 7, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav 4, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyucaylı

Başantrenör: Özhan Çıvgın

  1. Periyot: 28-35 (Aliağa Petkimspor lehine)
    Devre: 44-51(Aliağa Petkimspor lehine)
  3. Periyot: 52-78 (Aliağa Petkimspor lehine)
Basketbol aliağa petkimspor
