FIBA Europe Cup'da Aliağa kazandı! CSM Corona Brasov: 73 - Aliağa Petkimspor: 97

Temsilcilerimizden Aliağa Petkimspor FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında deplasmanda Romanya ekibi CSM Corona Brașov’u 97-73 ile geçti.
Salon: Brasov, Popescu Colibasi
Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
CSM Corona Brasov Tutu 19, Fofana 14, Johnson 13, Maciuca 7, Shephard 6, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Ghiran 1, Petica, Jurca, Nikolic
Başantrenör: Florin Nini
Aliağa Petkimspor: Franke 20, Sajus 16, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum 7, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav 4, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyucaylı
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Okuyucu Yorumları 0 yorum