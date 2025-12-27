PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık bahis oynadığı iddia edilen maçları paylaştı! Fenerbahçe-Sivassspor da listede

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün yayınladığı futbolda bahis oynayan hakemlerin listesinde adı olan Süper Lig'de görev yapan hakem Ali Palabıyık'ın dün gece Now tv ekranlarında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

''İLKİNDE BAŞARILI OLAMADI! İKİNCİSİNDE...''

Now Tv ekranlarında Lig raporu programında konuşan Ali Palabıyık, "Bu operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkincisinde birçok hakem arkadaşımı haksız yere uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor." dedi.

''GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI SONRASI...''

Now tv sunucusu Ersin Düzen: "Hakemlik kariyerinizde MHK veya TFF yönetiminden herhangi bir ima veya söylem duydunuz mu?"

Ali Palabıyık, "Bir kere yaşadım. Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Sacha Boey'in kırmızı kartını Riva'da yemek sırasında bana sormuştu. Orada güvenimi ölçmeye çalıştı. Mehmet Büyüekşi 'Neden kırmızı kart gösterdin? Sana kimse yardım etmedi mi?' diye sordu. Evet yardım ettiler dedim. 4. hakem sarı kart olarak kendi fikirini söyledi dedim. Oyuncunun ikinci hareketine kırmızı kart verdiğimi söyledim. VAR kayıtlarında var zaten. Maçlardan sonra kulaklıkla dinliyordu. O dönem VAR kayıtları paylaşılmıyordu ama." açıklamasında bulundu.

BAHİS MUHABBETLERİNE ŞAHİT OLDUNUZ MU?

Program yorumcusu Uğur Karakullukçu: "Hakemlerle olan arkadaş sohbetlerinizde 'bahis muhabbetlerine' şahit oldunuz mu?"

Ali Palabıyık, "Çok kez şahit oldum ama böyle şeylere hiçbir zaman girmedim, kendi maçlarıma da, başka maçlara da arkadaşlarım bahis oynamasına izin vermezdim." dedi.

"SİZCE YABANCI HAKEM GELMELİ Mİ?"

Ali Palabıyık, "Ben kendi dönemimde istiyordum. O dönem biz hakemlere çok eleştiriler vardı. Yabancı hakem yönetimini de görsünler istiyordum. Biz kendi hakemimize güvenmiyor. Başta TFF ve MHK başkanı güvenmiyor." dedi.

FUBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI! ALİ PALABIYIK DAHİL 9 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturması kapsamında Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edilen hakemler olarak açıklandı.

ALİ PALABIYIK RESMİ AÇIKLAMADA BULUNDU!

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Biraz önce Now Spor yayını esnasında tarafıma TFF Hukuk Müşavirliği'nden mail gelmiş. TC Kimlik bilgilerim kullanılarak, İddaa'nın hangi sanal bayisine ait olduğunu bilmediğim platformunda, pek çoğunun adını bile söyleyemediğim, ismini bile duymadığım liglerden kuponlar yapılmış olduğunu gördüm.

2022 yılı Kasım ayına ait 12 kupon, 2022 Aralık ayına ait 1 kupon yapılmış olduğunu görmekteyim.

Kuponlara konulan maçlar dahi sanki kasten dünyanın 4 bir yanından takımlar seçilerek derlenmiş nitelikte.

Kuponlar 7 Kasım, 25-26-28 Kasım ve 14 Aralık'ta oynanmış.

Neden bu tarihlerde böyle bir kumpas kurulmak istenmiş diye düşünürken, G.Saray-Alanyaspor maçını 23 Ekim 2022 tarihinde yönetmiştim. Maç sonrasında çok sayıda tehdit de almıştım. Gelen yüzlerce tehdit mesajından sonra o dönemki cep telefonumun numarasını dahi değiştirmek zorunda kalmıştım. O maçtan 15 gün sonra TCKN numaramla bir sanal bayiye üye olunmuş ve bu garip kuponlar yapılmış. 16 Kasım 2022'de yeni telefon numaramı almak zorunda kalmıştım.

TFF Hukuk Müşavirliği, ilk bahis açıklaması döneminde pek çok hakemin tckn'si kullanılarak bilgisi olmadan açılan hesapları tecrübe etmişken, aynı konuyla itibarımı zedeleyici davranış sergilemesi çok manidardır.

Green Card sürecimin tamamlanması için 4 aydır Amerika’da bulunmaktaydım. Yaşanan bu olaylar ve Babamın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye dönüyorum.

Avukatlarım aracılığıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve TFF'ye gerekli başvurularımızı yapacağım. Bu haksız linç karşısında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım. Sosyal medyada TFF'nin bu açıklamasını fırsat bilenlere de yine adalet önünde gerekli girişimlerimi yapacağım.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Ekte:

1-TFF'den gelen dosyada oynadığım iddia edilen abuk subuk maçlar, tarihleri, yatırıldığı iddia edilen tutarlar

2-GS-Alanya maçının detayları

3- Telefonumun numarasını değiştirdiğim tarihe dair GSM operatörü bilgisi

yer almaktadır.

BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN MAÇLARI PAYLAŞTI...

Now Tv ekranlarında konuşması sırasında TFF Hukuk Müşavirliği'nden kendisine gelen maili paylaşan Ali Palabıyık, bahis oynadığı iddia edilen maçlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Bu maçlar arasında Hatayspor-Başakşehir ve Fenerbahçe-Sivassspor maçlarının yer alması dikkat çekti. Bahsedilen maçlardan Hatayspor-Başakşehir karşılaşması 3-3 biterken, Fenerbahçe-Sivassspor karşılaşması ise 1-0'lık skorla sonuçlandı.