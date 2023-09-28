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FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe!

28.09.2023 23:02 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fransız ekibi ASVEL’i 109-52’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu yıl 12. kez düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile Eurocup şampiyonu Fransız ekibi ASVEL, Astroballe Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma hızlı başlayan ve savunmada da rakibini durduran sarı-lacivertliler ilk periyodu 26-16 önde tamamlarken, devreye de 51-28’lik skorla üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte baskısını arttıran ve rakibi top kaybına zorlayan Fenerbahçe, bu periyodu 84-38 önde bitirdi. Son periyotta da bu oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler parkeden 109-52’lik skorla galip ayrıldı ve Süper Kupa’nın sahibi oldu.
Fenerbahçe, bu sonuçla FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı oldu.

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