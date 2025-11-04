FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dan farklı galibiyet! Alman ekibi Würzburg Baskets’i rahat geçti...

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Alman ekibi Würzburg Baskets’i 99-74 mağlup etti.
Salon: Tectake Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Würzburg Baskets: Marcus Carr 17, Lukas Herzog, Stove 11, Skladanowski 6, Eddy Edigin 5, David Muenkat 19, Davion Mintz 15, Thompson 1, Leo Vincent Saffer, Jervis Scheffs
Başantrenör: Saso Filipovski
Galatasaray: James Palmer 18, Cummings 19, Gillespie, Jerome Robinson 10, Fabian White 9, John Meeks 5, Christian Bishop 15, Rıdvan Öncel 2, Muhsin Yaşar 5, Buğrahan Tuncer 14, Tibet Görener 2
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Galatasaray koçu Yakup Sekizkök, Würzburg galibiyetinin ardından şunları söyledi...
"Deplasmanda olmamıza rağmen arkamızda ciddi bir taraftar desteği vardı. Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın her yerinde taraftarımız var. Bunun için çok şanslıyız, bugün bizi harika desteklediler. Taraftarımızın desteği, maçın sonucuna direkt olarak etki etti."
