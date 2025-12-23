SPOR

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Ziraat Türkiye Kupası'nın C grubunda Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerken, derbinin ardından kartal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde adı Beşiktaş ile de anılan Kerem Aktürkoğlu için yaptığı paylaşım sosyal medyayı yerinden oynattı.

Burak Kavuncu
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerken, maçın ardından gelen sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR GELDİ!

Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.

Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GÖNDEMESİ SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video daha yayınladı.

Siyah-beyazlılar paylaştığı videonun sonunda Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.

