Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası olay paylaşım! Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerken, maçın ardından gelen sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu.
#LetTheFunBEGIN pic.twitter.com/mep99ceixd— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 23, 2025
Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de alınan kritik galibiyetin ardından sosyal medyada üst üste paylaşımlarla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ilk paylaşımında, "Az bekleteceğiz." ifadesine yer verildi.
Bu paylaşımın kısa süre sonrasında ise siyah-beyazlı kulüp, "Karşıda bir işimiz vardı." mesajını yayımladı.
Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video daha yayınladı.
Siyah-beyazlılar paylaştığı videonun sonunda Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum