İlklerin gecesinde Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşadı! Beşiktaş seriye devam etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak kupaya mağlubiyetle başladı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam ederken, Sarı-lacivertliler de bu sezon iç sahada ilk kez yenildi.

Burak Kavuncu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam etti. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybetti. Böylelikle Tedesco’nun öğrencileri taraftarı önünde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

KARTAL SERİYE DEVAM ETTİ!

Kartal, 6’sı Süper Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi. Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor’la da berabere kaldı. Kara Kartal, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe’de Fenerbahçe’ye karşı 3-2’lik skorla almıştı.

FENERBAHÇE İLK KEZ YENİDİ!

Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Trendyol Süper Lig’de 8, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 maça çıktı. Kanarya, bu süreçte 9 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybetti. Böylelikle Tedesco’nun öğrencileri taraftarı önünde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

