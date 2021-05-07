FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu final maçında Pınar Karşıyaka ile İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos 9 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.

Rusya'nın Nihny Novgorod kentindeki 8'li final organizasyonda Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı mağlup eden Pınar Karşıyaka finale yükselen ilk takım oldu.

Çeyrek finalde İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon'u saf dışı bıraktıktan soran Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u da eleyen geçen senenin şampiyonu İspanyol Hereda San Pablo Burgos da Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Pınar Karşıyaka ile Hereda San Pablo Burgos, 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'daki final maçında karşılaşacak. Casademont Zaragoza ile SIG Strasbourg da aynı gün saat 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.

