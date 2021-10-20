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Fidan üretim çalışmaları yöre halkına da iş kapısı açıyor

20.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş: - "Toplamda 3,5 milyon fidanı bu sene inşallah Bölge Müdürlüğümüz sınırları içinde toprakla buluşturacağız" - "5 fidanlığımızda yılın belli periyotlarında yaklaşık 100 kişi çalışmaktadır. Ayrıca burada ürettiğimiz fidanların dikiminde de vatandaşlarımız istihdam edilmektedir"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasındaki 5 fidanlıkta ürettiği fidanlarla hem belediyeler ve kamu kurumlarının ihtiyacını karşılıyor hem de bölge halkına istihdam sağlıyor.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, AA muhabirine, Giresun ve Ordu'nun yanı sıra Sivas'ın Koyulhisar ilçesini kapsayan yaklaşık 1 milyon 600 bin hektar sorumluluk sahasına sahip olduklarını söyledi.

Kurum olarak fidan üretimine büyük önem verdiklerini dile getiren Güneş, Müdürlükleri bünyesinde 5 orman fidanlığı bulunduğunu belirtti.

Bu yıl için 3,5 milyon fidan üretimini hedeflediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini anlatan Güneş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi hazırlıklarının son aşamasında olduklarını ifade etti.

Güneş, fidan üretimini üç ana hedef doğrultusunda sürdürdüklerini kaydederek, "Birincisi asli orman ürünlerinin üretimiyle ilgili çalışma, ikincisi gelir getirici türlerle ilgili yaptığımız çalışmalar, üçüncüsü de başta belediyeler olmak üzere kamu kurumları ve vatandaşlarımıza peyzaj amaçlı fidan üretimi. Toplamda 3,5 milyon fidanı bu sene inşallah Bölge Müdürlüğümüz sınırları içinde toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde özellikle kayın, ladin ve sarıçam türleri üzerinde çalıştıklarını belirten Güneş, ceviz, badem, karayemiş ve kiraz gibi yöre halkına gelir getirici ürünlerin fidanlarının toprakla buluşturulmasına da büyük önem verdiklerini vurguladı.

Güneş, 2022'de de aynı miktarda fidan üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Asli amaçlarının ormanları korumak ve geliştirmek olduğuna işaret eden Güneş, şunları söyledi:

"Özellikle bu yıl bütün ilçelerimizde, toplam 74 orman şefliğimizin tamamında mümkün mertebe yerleşim yerlerinin yakınlarında vatandaşlarımızla dikim yapabileceğimiz alanlarda saha hazırlıkları yaptık. Burada orman, ağaç sevgisini aşılamayı, insanlarımızın, özellikle de öğrencilerimizin toprakla buluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Güneş, 5 fidanlıkta yılın belli periyotlarında yaklaşık 100 kişinin çalıştığını, ayrıca ürettikleri fidanların dikiminde vatandaşların istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

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