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FIFA 19'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Pepe'nin görseli kullanıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

FIFA 19'da Beşiktaş, Pepe ve Fikret Orman sürprizi! En çok tercih edilen futbol oyunu FIFA 19'da, Fikret Orman ile Pepe'nin imza töreninde çekilen fotoğraflarının kullanıldığı ortaya çıktı.

FIFA 19'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Pepe'nin görseli kullanıldı

Futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği video oyunu olan FIFA 19'da, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bir fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı.

Almanya'da bir eSpor yayıncısının FIFA 19 tanıtımı sırasında, oyunun 'kulüp transferleri' bölümünde Fikret Orman ve Pepe'nin imza töreninde verdikleri pozun kullandığı, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Oyuna kırpılarak eklenen görsel, kısa süre içerisinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından fark edildi.

Beşiktaş Başkanı, daha önce kendisine yöneltilen 'PES mi? FIFA mı?' sorusuna; "Ben oyun oynamıyorum, kendi açımdan uzak kalmayı tercih ediyorum. Tek oynadığım oyun, maçları kazandıktan sonra çiftetellidir. Net bir cevap vermem gerekirse; FIFA'ya yakınlık duyuyorum." cevabını vermişti.

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Beşiktaş FIFA 19 pepe fikret orman

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