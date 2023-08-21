SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda taciz skandalı! Federasyon Başkanı, İspanyol futboluyu dudağından öptü, sosyal medya çalkalandı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda taciz skandalı! Federasyon Başkanı, İspanyol futboluyu dudağından öptü, sosyal medya çalkalandı

21.08.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olduğu final maçının ardından düzenlenen seremonide İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi tepki çekti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere'yi tek golle mağlup ederek kupanın sahibi olurken, karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde yaşananlar, kutlamaların önüne geçti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, madalya töreni sırasında kadın milli takım oyuncularından Jennifer Hermoso'yu dudaktan öptü. Bu hareket sosyal medyada büyük tepki çekerken 33 yaşındaki futbolcu Hermoso, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bu durumun hoşuna gitmediğini açıkladı.

"BUNDAN HOŞLANMADIM"

Screenshot_1

Ayrıca İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Screenshot_2

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in seremonide Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi, İspanya'da gündem oldu. İspanyollar olayı "cinsel saldırı" olarak nitelendirdi.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

ŞİLİŞL

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.

SEKS PARTİSİ İDDİALARI

LÖLÖ

Luis Rubiales, 2022'de federasyon parasıyla seks partisi düzenlemekle de suçlanmıştı. Federasyon ise konuyla ilgili yaptığı savunmada iddiaları reddetmişti Söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İptal kararı doğru mu? Olay sözler: "Çizgiyi geçtiğini gördüyse bile..."İptal kararı doğru mu? Olay sözler: "Çizgiyi geçtiğini gördüyse bile..."
Ziyech, şaşkınlığını böyle açıkladı! Ziyech, şaşkınlığını böyle açıkladı!
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu! Geliş tarihini açıkladılar...Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu! Geliş tarihini açıkladılar...
Anahtar Kelimeler:
İspanya son dakika dünya kupası kutlama yaşında maçı maçın da, kutlamaları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti Armağan Çağlayan'a katıldı, söyledikleri tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.