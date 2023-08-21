FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda taciz skandalı! Federasyon Başkanı, İspanyol futboluyu dudağından öptü, sosyal medya çalkalandı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere'yi tek golle mağlup ederek kupanın sahibi olurken, karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde yaşananlar, kutlamaların önüne geçti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, madalya töreni sırasında kadın milli takım oyuncularından Jennifer Hermoso'yu dudaktan öptü. Bu hareket sosyal medyada büyük tepki çekerken 33 yaşındaki futbolcu Hermoso, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bu durumun hoşuna gitmediğini açıkladı.

"BUNDAN HOŞLANMADIM"

Ayrıca İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in seremonide Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi, İspanya'da gündem oldu. İspanyollar olayı "cinsel saldırı" olarak nitelendirdi.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.

SEKS PARTİSİ İDDİALARI

Luis Rubiales, 2022'de federasyon parasıyla seks partisi düzenlemekle de suçlanmıştı. Federasyon ise konuyla ilgili yaptığı savunmada iddiaları reddetmişti Söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtmişti.

