FIFA, 5 oyuncu değiştirme hakkı getiriyor

Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor.
FIFA'nın teklifine göre, yaz aylarında yoğun bir maç trafiğine girecek takımlar, 90 dakika içerisinde beş oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olacak. Ancak söz konusu değişikliklerden üçü oyun oynanırken yapılabilecek. Takımlar iki değişiklik hakkını ise devre arasında kullanabilecek.
Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü durumda futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.
Fenerbahçe Gomis bombasını patlatıyor!
G.Saraylı eski yıldız dolandırıldı!
Bomba patlıyor! Görüşmeler başladı...
Fenerbahçe, efsane ismi andı
Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu
Galatasaray'da büyük deprem!
İtalya’da takımlar sahaya iniyor
Burak Yılmaz Çin'e salladı, ülke karıştı!
75 milyonu gözden çıkardılar
İtalya Ligi için tarih verildi!
Beşiktaş'a Sivasspor'dan cevap!
Robben futbola dönüyor!
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir
Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı
Okuyucu Yorumları 0 yorum