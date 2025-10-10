SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Dünya Kupası açıklaması! Futbolda devrim! Tarihler değişiyor....

Dünya Kupası tarihlerinde değişim planlayan FIFA komitesi büyük bir hazırlık için düğmeye bastı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın yıl sonunda oynanabileceğini söyledi. İşte detaylar…

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Dünya Kupası açıklaması! Futbolda devrim! Tarihler değişiyor....
Burak Kavuncu

Mevsimlerin dünya çapında kayması ile futbolun elverişsiz ortamda oynanmasının önüne geçmeye çalışan FIFA bu konuda harekete geçti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın önümüzdeki yıllarda yazın değil, yıl sonunda oynanabileceğinin mesajını verdi.

‘‘YENİDEN DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR’’

FIFA Başkanı Gianni Infantino dan Dünya Kupası açıklaması! Futbolda devrim! Tarihler değişiyor.... 1

Infantino, “Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde temmuz ayında futbol oynamak aşırı sıcak olabiliyor, bu yüzden belki yeniden düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

‘‘VERİMLİ KULLANILMIYOR!’’

FIFA Başkanı Gianni Infantino dan Dünya Kupası açıklaması! Futbolda devrim! Tarihler değişiyor.... 2

Infantino, “Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa’da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN NE DEDİ?

2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek turnuvaya dikkat çeken FIFA Başkanı, mart ve ekim aylarının küresel takvim açısından daha uygun olabileceğini vurguladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu çıkışı! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu çıkışı! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’
Dursun Özbek'ten Icardi için olay yaratan sözler! ''Son senesi...''Dursun Özbek'ten Icardi için olay yaratan sözler! ''Son senesi...''
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan FIFA Gianni Infantino dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.