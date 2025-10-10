FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Dünya Kupası açıklaması! Futbolda devrim! Tarihler değişiyor....

Mevsimlerin dünya çapında kayması ile futbolun elverişsiz ortamda oynanmasının önüne geçmeye çalışan FIFA bu konuda harekete geçti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın önümüzdeki yıllarda yazın değil, yıl sonunda oynanabileceğinin mesajını verdi.

‘‘YENİDEN DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR’’

Infantino, “Zaten bu konunun detaylarına girmiş durumdayız, sürekli tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, genel bir değerlendirme konusu. Bazı Avrupa ülkelerinde temmuz ayında futbol oynamak aşırı sıcak olabiliyor, bu yüzden belki yeniden düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

‘‘VERİMLİ KULLANILMIYOR!’’

Infantino, “Futbol oynamak için en iyi ay olan haziran, Avrupa’da çok da verimli kullanılmıyor. Belki takvimi daha iyi optimize etmenin yolları vardır ama biz hâlâ tartışma aşamasındayız, sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz. Sadece açık fikirli olmalıyız.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN NE DEDİ?

2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek turnuvaya dikkat çeken FIFA Başkanı, mart ve ekim aylarının küresel takvim açısından daha uygun olabileceğini vurguladı.